23.06 13:32 MIGnews.com

Пять выводов Лапида об экономических аспектах сделки века

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Лидер оппозиционного блока Кахоль Лаван Яир Лапид на страницах фейсбук прокомментировал экономические аспекты программы “сделка века” администрации президента США Дональда Трампа:1. Это - эффективная попытка заставить палестинскую публику осознать, что если они скажут “нет” каждый палестинец потеряет очень много.2. Это даже еще более эффективная попытка заставить палестинцев обратиться против собственного правительства,и вынудить его отнестись к инициативе более положительно.3. Администрация Трампа сама не обещает никаких инвестиций в программе, но пытается уговорить арабские страны 50 миллиардов долларов. Из опыта: они скажут “да”, а потом исчезнут.4. Предложения вроде “сокращение регулятивных барьеров для палестинских гражданских и товаров - прямое послание израильскому правительству о том, что и от него потребуется много уступок. Мы должны заранее дать понять, что готовы на них только при условии свободы военных действий ЦАХАЛа на Западном берегу.5. Соединение Западного берега и Газы - не более чем очень общая декларация о намерениях. Израиль и тут должен настаивать на том, что не будет продвигаться в этом направлении без соответствующих гарантий в сфере безопасности.В общем? - Это очень серьезный документ, и нет причин выступать против него, в особенности потому, что нем не упоминается идея аннексии, которая приведет к двунациональному государству и уничтожит Еврейское Государство.Сейчас мы подходим к финальной стадии. Региональная конференция должна обсудить основные проблемы с тем, чтобы завершить процесс. Для того, чтобы отделиться от палестинцев, нам необходимо решительное руководство у обеих сторон. В настоящий момент такое руководство отсутствует”.Между тем, палестинские официальные лица отклонили план администрации США выделить миллиарды долларов на палестинскую экономику в течение 10 лет и заявили, что они по-прежнему против конференции "Мир во имя процветания", которая состоится на этой неделе в Манаме, Бахрейн.В заявлении палестинской правящей фракции ФАТХ говорится, что Вашингтон предлагает решение, основанное на арабских деньгах, для "уничтожения политических амбиций палестинского народа".По словам палестинских чиновников, было бы лучше, если арабские лидеры не "позволяли США шантажировать их таким унизительным образом".В Рамалле добавили, что Белый дом делает большую ошибку, предполагая, что палестинцы пойдут на какие-либо уступки в своих правах в обмен на финансовую помощь.Несколько палестинских фракций, включая ХАМАС и Исламский джихад, также выступили с заявлениями, отвергающими экономический план. "Палестина не продается", - сказали фракции. "Мы не принимаем взяток от американцев или кого-либо еще".