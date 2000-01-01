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`Палестинцам нужен мир, а не конференция в Бахрейне` | Фото:23.06 15:07   MIGnews.com

"Палестинцам нужен мир, а не конференция в Бахрейне"

Палестинцам не нужна встреча в Бахрейне, чтобы построить свою страну, им нужен мир, заявил в воскресенье министр финансов ПА Шукри Бишара, пишет Reuters.

"Нам не нужна встреча в Бахрейне, чтобы построить нашу страну, нам нужен мир, и последовательный план - экономическое возрождение, за которым следует мир, а не иллюзии", - сказал Бишара на встрече в Лиге арабских государств в Каире.

Ожидается, что на конференции в Бахрейне 25-26 июня будут обсуждаться предложения США по экономическому видению, которое является частью более широкого плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.


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