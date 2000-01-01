"Палестинцам нужен мир, а не конференция в Бахрейне"
Палестинцам не нужна встреча в Бахрейне, чтобы построить свою страну, им нужен мир, заявил в воскресенье министр финансов ПА Шукри Бишара, пишет Reuters.
"Нам не нужна встреча в Бахрейне, чтобы построить нашу страну, нам нужен мир, и последовательный план - экономическое возрождение, за которым следует мир, а не иллюзии", - сказал Бишара на встрече в Лиге арабских государств в Каире.
Ожидается, что на конференции в Бахрейне 25-26 июня будут обсуждаться предложения США по экономическому видению, которое является частью более широкого плана по урегулированию палестино-израильского конфликта.