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ПА отвергает `унизительный` план Вашингтона | Фото:23.06 13:45   MIGnews.com

ПА отвергает "унизительный" план Вашингтона

В субботу палестинские официальные лица отклонили план администрации США выделить миллиарды долларов на палестинскую экономику в течение 10 лет и заявили, что они по-прежнему против конференции "Мир во имя процветания", которая состоится на этой неделе в Манаме, Бахрейн.

Об этом в воскресенье, 23 июня пишет The Jerusalem Post.

Ответ палестинских чиновников пришел вскоре после того, как Белый дом опубликовал экономическую часть своего долгожданного плана мира на Ближнем Востоке.

Экономический план на 50 миллиардов долларов предусматривает создание глобального фонда для подъема экономики палестинцев.

В заявлении палестинской правящей фракции ФАТХ говорится, что Вашингтон предлагает решение, основанное на арабских деньгах, для "уничтожения политических амбиций палестинского народа".

По словам палестинских чиновников, было бы лучше, если арабские лидеры не "позволяли США шантажировать их таким унизительным образом".

В Рамалле добавили, что Белый дом делает большую ошибку, предполагая, что палестинцы пойдут на какие-либо уступки в своих правах в обмен на финансовую помощь.

Несколько палестинских фракций, включая ХАМАС и Исламский джихад, также выступили с заявлениями, отвергающими экономический план. "Палестина не продается", - сказали фракции. "Мы не принимаем взяток от американцев или кого-либо еще".


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