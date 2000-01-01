Эрдан запретил мероприятие ПА в Иерусалиме

Мероприятие было запланировано на пятницу в Старом городе Иерусалима, а также в Рамалле и Наблусе.
По сообщению 12-ого канала, конвенция должна была включать националистические палестинские песни и музыку, восхваляющие правительство автономии в Рамалле, распространение сертификатов, подтверждающих поддержку ПА, и участие активистов ПА.
Эрдан отменил мероприятие в соответствии с законом, запрещающим Палестинской Автономии иметь представительство в Израиле или проводить собрания или мероприятия в пределах границ еврейского государства.
"Палестинская администрация продолжает пытаться посягать на суверенитет Израиля в Иерусалиме и подстрекать против государства Израиль", - сказал Эрдан. "Я этого не допущу".