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Эрдан запретил мероприятие ПА в Иерусалиме | Фото:23.06 16:24   MIGnews.com

Эрдан запретил мероприятие ПА в Иерусалиме

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан в пятницу распорядился отменить конвенцию, спонсируемую и финансируемую Палестинской Автономией, под названием "Иерусалим, столица Палестины".

Об этом пишет The Times of Israel.

Мероприятие было запланировано на пятницу в Старом городе Иерусалима, а также в Рамалле и Наблусе.

По сообщению 12-ого канала, конвенция должна была включать националистические палестинские песни и музыку, восхваляющие правительство автономии в Рамалле, распространение сертификатов, подтверждающих поддержку ПА, и участие активистов ПА.

Эрдан отменил мероприятие в соответствии с законом, запрещающим Палестинской Автономии иметь представительство в Израиле или проводить собрания или мероприятия в пределах границ еврейского государства.

"Палестинская администрация продолжает пытаться посягать на суверенитет Израиля в Иерусалиме и подстрекать против государства Израиль", - сказал Эрдан. "Я этого не допущу".


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