23.05 08:07 MIGnews.com

Насралла следом за Хаменеи призвал уничтожить Израиль

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Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла выступил в пятницу на "день Аль-Кудс" с речью о "борьбе с Израилем".Об этом сообщают израильские СМИ.Насралла продолжил риторику верховного лидера Ирана аятоллы Ади Хаменеи о том, что Израиль "является раковой опухолью, которую надо уничтожить". Более того, он бросил вызов Соединенным Штатам Америки."Когда Хамени объявил "День Аль-Кудс" в 1979 году, это стало кульминацией его личной борьбы против Израиля, которую он начал вести еще в 1960 году. Хаменеи пересматривал позицию в отношении Палестины, и она остается неизменной по сей день", – сказал Хаменеи.По его словам, позиция Хаменеи заключается в том, что палестинцы "от реки к морю должны быть освобождены"."У Израиля нет никакой легитимности вообще, и он должен быть уничтожен. Любой, кто думает, что может изменить эту позицию с помощью санкций или давления, ошибается и должен отчаяться в своих попытках сделать это", – добавил Насралла.Он подчеркнул, что силы Израиля истощены, потому "настоящая битва будет проходить с правительством США". Лидер "Хизбаллы" отметил, что Вашингтон ведет войны на Ближнем Востоке для дальнейшего укрепления позиций Израиля."Что касается Газы, палестинцы оставались стойкими, и, как говорят их лидеры, их ракеты теперь могут достигать всех точек в Израиле. Западный берег также оставался стойким, как мы недавно видели, когда израильский солдат был убит камнем. Я не говорю, что израильтяне или американцы не знают, что они потерпели неудачу только из-за устойчивости палестинцев", – констатировал Насралла.