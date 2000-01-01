Секретная координация с ПА может продолжаться

Координация в сфере безопасности между Израилем и Палестинской автономией будет продолжаться в секретной форме.
Об этом сообщили высокопоставленные израильские чиновники в комментариях израильским СМИ.
Ранее на этой неделе ПА полностью пообещала прекратить координацию с Израилем из-за планов по распространению израильского суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии. Накануне, 23 мая, силы безопасности ПА частично вывели силовиков из города Абу-Дис.
По словам израильских чиновников, сами палестинцы сказали, что готовы "бить посуду" и не допустят вспышки насилия, передает Ynet.
Между тем по сообщениям 13 канала, они направили в Израиль сообщения о том, что, несмотря на прекращение сотрудничества, в ПА не допустят террористических атак против израильтян или массового народного восстания.
Однако в Израиле опасаются, что ХАМАС все же воспользуется эскалацией напряженности для активизации своей деятельности на Западном берегу.
Заместитель руководителя политического бюро ХАМАСа Салех аль-Арури в четверг вечером сказал, что организация "приветствует решение Махмуда Аббаса прекратить координацию в сфере безопасности". Он надеется, что "на этот раз это будет серьезно".
"Мы стоим на пороге нового восстания", – утверждал он.