23.05 07:25 MIGnews.com

Секретная координация с ПА может продолжаться

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Координация в сфере безопасности между Израилем и Палестинской автономией будет продолжаться в секретной форме.Об этом сообщили высокопоставленные израильские чиновники в комментариях израильским СМИ.Ранее на этой неделе ПА полностью пообещала прекратить координацию с Израилем из-за планов по распространению израильского суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии. Накануне, 23 мая, силы безопасности ПА частично вывели силовиков из города Абу-Дис.По словам израильских чиновников, сами палестинцы сказали, что готовы "бить посуду" и не допустят вспышки насилия, передает Ynet.Между тем по сообщениям 13 канала, они направили в Израиль сообщения о том, что, несмотря на прекращение сотрудничества, в ПА не допустят террористических атак против израильтян или массового народного восстания.Однако в Израиле опасаются, что ХАМАС все же воспользуется эскалацией напряженности для активизации своей деятельности на Западном берегу.Заместитель руководителя политического бюро ХАМАСа Салех аль-Арури в четверг вечером сказал, что организация "приветствует решение Махмуда Аббаса прекратить координацию в сфере безопасности". Он надеется, что "на этот раз это будет серьезно"."Мы стоим на пороге нового восстания", – утверждал он.