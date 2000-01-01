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Россия готова организовать встречу между Нетаниягу и Аббасом | Фото:23.05 20:47   MIGnews.com

Россия готова организовать встречу между Нетаниягу и Аббасом

Высокопоставленный российский чиновник заявил в субботу, 23 мая, что Москва готова организовать встречу между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

В телефонном разговоре с министром гражданских дел ПА Хусейном аль-Шейхом заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов подчеркнул, что Россия "поддерживает законные права палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в восточном Иерусалиме, которая будет жить в мире и добрососедстве с Израилем".

Богданов также подтвердил, что Россия "готова продолжать усилия ... для обеспечения сотрудничества в построении конструктивного палестино-израильского переговорного процесса, основанного на известной международно-правовой основе".

В заявлении говорится, что аль-Шейх информировал Богданова о последних решениях палестинцев относительно отношений с Израилем.

Согласно сообщению, высокопоставленные российские официальные лица подтвердили, что Россия стремится содействовать международной конференции с участием Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Соединенных Штатов, России, нескольких арабских стран и палестинцев.


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