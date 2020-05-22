Видео: протестующие в Ираке сорвали проиранские плакаты

23.05 11:37 MIGnews.com

🔴 بغداد اليوم و صور #خميني و #خامنائي.



تخيل مشاعر الجنود العراقيين المشاركين في حرب ايران و الاسرى الذين تعرضوا لابشع انواع المعاملة وهم يمرون بهذه الجدارية اليوم في قلب عاصمتهم التي اعطوا اغلى ما يمتلكون من اجل ابقائها ناطقة بالعربية و لغات مكوناتها الباقين لا بالفارسية. pic.twitter.com/wtPtTluQxf