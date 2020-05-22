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Видео: протестующие в Ираке сорвали проиранские плакаты | Фото:23.05 11:37   MIGnews.com

Видео: протестующие в Ираке сорвали проиранские плакаты

Протестующие в иракской провинции Дияла сорвали проиранские пропагандистские плакаты, развешанные в честь "Дня Аль-Кудс".

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На плакатах были изображены лидеры Ирана и проиранских группировок, среди которых Хасан Насралла ("Хизбалла").

Рекламные щиты в иракской провинции впервые были замечены 21 мая. Поддерживаемая Ираном бригада "Сарая Аль-Хорасани", причастная к убийству демонстрантов в Ираке, провела марш ко "Дню Аль-Кудс". А тем временем протестующие в городе Баакуба прошли следом и сорвали плакаты.



К акции протеста вероятнее всего привел отказ городского совета развешивать на улицах баннеры.










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