Видео: протестующие в Ираке сорвали проиранские плакаты

متظاهرو #ديالى يسقطون صورة #خميني— عمر المنصوري (@omarAL_mansuri) May 22, 2020
#شوكت_تروحون_للقدس pic.twitter.com/iRdAAxKvB5
🔴 بغداد اليوم و صور #خميني و #خامنائي.— Waleed Kasim 🇮🇶 #الثورة_مستمرة (@WaleedMahdawi) May 19, 2020
تخيل مشاعر الجنود العراقيين المشاركين في حرب ايران و الاسرى الذين تعرضوا لابشع انواع المعاملة وهم يمرون بهذه الجدارية اليوم في قلب عاصمتهم التي اعطوا اغلى ما يمتلكون من اجل ابقائها ناطقة بالعربية و لغات مكوناتها الباقين لا بالفارسية. pic.twitter.com/wtPtTluQxf
الجماعة عبالهم تقاطع القدس في #ديالى بفلسطين، يمعودين هذا #العراق مو فلسطين ...— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) May 21, 2020
ناقصتهم بس صورة بن لادن!! pic.twitter.com/pbJTYCIFHq
هذولة الإمعات هسة شفت صورهم!— Alaa khazaal (@AlaaKhazal) May 22, 2020
ولكم كافي جذب يا سفلة انتوا والقدس شنو والله ما سبب خراب فلسطين غير قوميتكم الزائفة واخونتكم القذرة وولاية فقيهكم النتنة!#ديالى #العراق pic.twitter.com/AI0uIRu64m
#ديالى— الشيخ بكر الهلالي (@zbxn4NckvPfaZo6) May 21, 2020
انتشار صور كل من اسماعيل هنية وعلي خامنئي وقائد الحرس الثوري الإيراني و حسن نصر اللآت و عبدالملك الحوثي بمدينة بعقوبة في #ديالى
ويُذكر ان محافظة ديالىٰ تشهد اكبر عملية تغيير ديموغرافي تقودها ميليشيات تابعة لايران منذ سنوات وخاصه الأشهر الاخيره.... pic.twitter.com/G1mmbKeTUU