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Зариф: Вашингтон – соучастник злодеяний Израиля | Фото:23.05 10:34   MIGnews.com

Зариф: Вашингтон – соучастник злодеяний Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обозвал Соединенные Штаты Америки "соучастником всех злодеяний Израиля".

Об этом он сказал в онлайн-видеоконференции по случаю "Дня Аль-Кудс", передает IRNA.

"Соединенные Штаты, особенно нынешняя администрация, являются соучастником всех преступлений, совершенных сионистским режимом. Все разрушения, все массовые убийства, вся агрессия были совершены при явной поддержке и слепом сотрудничестве правительства Соединенных Штатов", – сказал Зариф.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа "позорно сотрудничает" с Израилем против других арабских стран.

"Но сопротивление мусульман, палестинцев, свободолюбивых людей по всему миру, их неприятие высокомерия и оккупации приведет к прекращению злодеяний", – добавил он.

Что примечательно, с аналогичными заявлениями 22 мая выступили верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, обозвав Израиль – "раковой опухолью, которую нужно уничтожить".


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