Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Хаменеи: молодежь Ирана увидит `гибель Израиля` | Фото:23.05 10:24   MIGnews.com

Хаменеи: молодежь Ирана увидит "гибель Израиля"

Верховный лидер Ирана в среду сказал группе студентов, что они станут свидетелями "гибели" Израиля и американской цивилизации на фоне растущей напряженности в отношениях с США.

Об этом в четверг, 23 мая пишет The Times of Israel.

"Вы, молодые люди, должны быть уверены, что вы станете свидетелями гибели врагов человечества, то есть вырождающейся американской цивилизации, и гибели Израиля", - заявил Аятолла Али Хаменеи в комментариях, переведенных агентством Reuters.

Однако он не стал уточнять свою угрозу.

Хаменеи также сказал, что президент и министр иностранных дел страны не действовали так, как он хотел, в реализации ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.

Это происходит впервые, когда комментарии, размещенные на официальном веб-сайте лидера, содержат прямые обвинения президента Хасана Рухани и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в связи с ядерной сделкой.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:31
Палестинская семья требует снести дом обвиняемого
13:26
Нетаниягу поздравил Моди с переизбранием
13:17
Став Шафир рассталась с возлюбленным
13:10
ВВС Израиля заняли центральное место на международной арене
12:42
Сладкая жизнь арабских террористов в тюрьмах Израиля
12:27
ЦАХАЛ утратил наступательный инстинкт
12:05
Адвокат Нетаниягу в делах о взяточничестве уходит
11:44
Церковь Майами отложила произраильское мероприятие
11:38
Итамар Бен-Гвир требует пост главы комитета по конституции
11:26
Сильный пожар в районе Элад
10:46
Европейцы выберут следующий парламент ЕС
10:05
Криминальная карта Израиля: меньше убийств, больше насилия
09:27
Израильтянин обвиняется в контрабанде воздушных шаров в Газу
09:08
"Израиль не выполняет условия- поджоги возобновились"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus