"Вы, молодые люди, должны быть уверены, что вы станете свидетелями гибели врагов человечества, то есть вырождающейся американской цивилизации, и гибели Израиля", - заявил Аятолла Али Хаменеи в комментариях, переведенных агентством Reuters.
Однако он не стал уточнять свою угрозу.
Хаменеи также сказал, что президент и министр иностранных дел страны не действовали так, как он хотел, в реализации ядерной сделки 2015 года с мировыми державами.
Это происходит впервые, когда комментарии, размещенные на официальном веб-сайте лидера, содержат прямые обвинения президента Хасана Рухани и министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в связи с ядерной сделкой.