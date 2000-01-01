Израильтянин обвиняется в контрабанде воздушных шаров в Газу

50-летний Дэвид Коэн обвиняется в том, что он импортировал воздушные шары через свою компанию DC Logistics, Ltd. от имени палестинского бизнесмена из Хеврона Тахсина Маджд Ахмада Дюфаша и не проинформировал сотрудников таможни о настоящих покупателях или о том, что груз направляется в Газу.
"Это полностью противоречит таможенным процедурам", - говорится в заявлении налогового органа.
Таможенные законы Израиля требуют от импортеров указывать, что товары продаются палестинцам в Иудее и Самарии, или в Газе.
Уже более года палестинцы в анклаве используют воздушные шары, латексные презервативы и воздушные змеи для транспортировки зажигательных устройств и взрывчатых веществ в южный Израиль, где они причинили большой ущерб имуществу и полям, а также стали причиной легких ранений некоторых жителей.