Израильтянин обвиняется в контрабанде воздушных шаров в Газу

На этой неделе был арестован израильтянин по обвинению в незаконном ввозе сотен тысяч воздушных шаров для палестинцев в Газе, очевидно, для использования их в поджогах на юге Израиля.Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel 50-летний Дэвид Коэн обвиняется в том, что он импортировал воздушные шары через свою компанию DC Logistics, Ltd. от имени палестинского бизнесмена из Хеврона Тахсина Маджд Ахмада Дюфаша и не проинформировал сотрудников таможни о настоящих покупателях или о том, что груз направляется в Газу."Это полностью противоречит таможенным процедурам", - говорится в заявлении налогового органа.Таможенные законы Израиля требуют от импортеров указывать, что товары продаются палестинцам в Иудее и Самарии, или в Газе.Уже более года палестинцы в анклаве используют воздушные шары, латексные презервативы и воздушные змеи для транспортировки зажигательных устройств и взрывчатых веществ в южный Израиль, где они причинили большой ущерб имуществу и полям, а также стали причиной легких ранений некоторых жителей.