23.05 09:08 MIGnews.com

"Израиль не выполняет условия- поджоги возобновились"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Палестинская газета Al-Quds сообщает о том, что террористические организации Газы приняли решение о возобновлении запуска зажигательных воздушных шаров и змеев на израильскую территорию.Причиной, по версии палестинцев, является тот факт, что Израиль уклоняется от исполнения обязательств, взятых на себя в рамках соглашения о прекращении огня”.Газета также утверждает, что начиная со следующей недели Израиль должен совершить серию шагов, направленных на облегчение ситуации в Газе. Речь идет об открытии КПП на границе и расширении торговли с Иудеей и Самарией и арабскими странами.