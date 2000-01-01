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`Израиль не выполняет условия- поджоги возобновились` 23.05 09:08   MIGnews.com

"Израиль не выполняет условия- поджоги возобновились"

Палестинская газета Al-Quds сообщает о том, что террористические организации Газы приняли решение о возобновлении запуска зажигательных воздушных шаров и змеев на израильскую территорию.

Причиной, по версии палестинцев, является тот факт, что Израиль уклоняется от исполнения обязательств, взятых на себя в рамках соглашения о прекращении огня”.

Газета также утверждает, что начиная со следующей недели Израиль должен совершить серию шагов, направленных на облегчение ситуации в Газе. Речь идет об открытии КПП на границе и расширении торговли с Иудеей и Самарией и арабскими странами.


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