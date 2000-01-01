Конференция в Бахрейне: Палестинцы отказались от участия
В среду Палестинская администрация официально отклонила приглашение на мирную конференцию под руководством США в Бахрейне в следующем месяце, на которой Вашингтон должен представить экономические аспекты своего долгожданного ближневосточного "мирного плана".
"Это официальное заявление о том, что Палестина не будет присутствовать на встрече в Манаме. Это коллективная позиция Палестины, от председателя Махмуда Аббаса и Исполнительного комитета ООП до всех палестинских политических движений и фракций, национальных деятелей, частного сектора и гражданского общества", - говорится в заявлении генерального секретаря ООП Саиба Эреката.
Эрекат добавил, что на конференции, которая пройдет под девизом "Процветание ради мира", не будут присутствовать представители ПА.
"Те, кто заинтересован и кто хочет служить интересам палестинского народа, должны уважать эту коллективную позицию", - подчеркнул он.
Встреча запланирована на 25-26 июня в столице Манама. Ранее ПА заявляла, что не будет участвовать в этом мероприятии, но официально не отказывалась.
Стоит отметить, что конференция в Бахрейне станет первым этапом обнародования "мирного плана" Вашингтона.
Белый дом объявил, что на саммите будет развернут первый этап мирного предложения, посвященного экономическим аспектам, которые, по словам представителя США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта, "потенциально могут открыть процветающее будущее для палестинцев".
В своем заявлении Эрекат отверг утверждение Гринблатта, заявив, что "полный экономический потенциал Палестины может быть достигнут только путем прекращения израильской оккупации, уважения международного права и резолюций ООН".
Палестинская администрация также раскритиковала организаторов за исключение основных политических вопросов из повестки дня конференции.
В своем выступлении перед Советом Безопасности ООН в среду Гринблатт сказал, что "было бы ошибкой для палестинцев не присоединиться к нам".
"Им нечего терять и много выиграть, если они присоединятся к нам. Но это, конечно, их выбор", - отметил Гринблатт, который готовит "сделку века" вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.