Израиль сокращает рыболовную зону Газы

В среду вечером израильские военные объявили, что сокращают рыболовную зону у побережья Газы до 10 миль (18,5 км), после того, как в течение дня в южном Израиле возникло несколько пожаров в результате запусков воздушных шаров из анклава.
"Сегодня вечером было принято решение ограничить зону промысла у побережья Газы 10 морскими милями (18,5 км) до дальнейшего уведомления. Решение было принято после отправки зажигательных воздушных шаров из анклава в сторону Израиля", - говорится в заявлении военных.
Этот шаг был сделан на следующий день после того, как Израиль расширил рыболовную зону до 15 морских миль (27,8 км) с 12 морских миль (22,2 км), по-видимому, в рамках неофициального соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической группой ХАМАС, правящей Газой.