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`Бецелем`: Поселенцы снимали поджоги палестинских полей | Фото:23.05 08:25   MIGnews.com

"Бецелем": Поселенцы снимали поджоги палестинских полей

Группа поселенцев в масках подожгла поля возле двух палестинских деревень на севере Иудеи и Самарии в прошлую пятницу днем, заявила правозащитная группа "Бецелем".

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel.

На видео, опубликованном группой, видно, как двое израильтян, один из которых вооружен штурмовой винтовкой "Тавор", выходят на поле, приседают и уходят. Через несколько минут на том месте можно увидеть пламя.

Кроме того, можно увидеть группы мужчин-поселенцев, которые бросают камни в дома палестинцев возле деревень Асира аль-Киблия и Уриф.

При этом, местные жители обвинили жителей поселка Ицхар.

"Бецелем" обвинил военных в том, что они не помешали израильским мужчинам совершить эти нападения и не позволили палестинским жителям этого района погасить огонь.

Между тем, представитель поселения Ицхар обвинил палестинцев из соседних деревень в том, что они подожгли поля, принадлежащие поселению, еще до начала столкновений.


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