"Бецелем": Поселенцы снимали поджоги палестинских полей

На видео, опубликованном группой, видно, как двое израильтян, один из которых вооружен штурмовой винтовкой "Тавор", выходят на поле, приседают и уходят. Через несколько минут на том месте можно увидеть пламя.
Кроме того, можно увидеть группы мужчин-поселенцев, которые бросают камни в дома палестинцев возле деревень Асира аль-Киблия и Уриф.
При этом, местные жители обвинили жителей поселка Ицхар.
"Бецелем" обвинил военных в том, что они не помешали израильским мужчинам совершить эти нападения и не позволили палестинским жителям этого района погасить огонь.
Между тем, представитель поселения Ицхар обвинил палестинцев из соседних деревень в том, что они подожгли поля, принадлежащие поселению, еще до начала столкновений.