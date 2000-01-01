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Житель Нью-Джерси обвиняется в пособничестве ХАМАСу | Фото:23.05 14:05   MIGnews.com

Житель Нью-Джерси обвиняется в пособничестве ХАМАСу

Федеральные власти заявили США в среду, что 20-летний мужчина из Нью-Джерси пытался помочь террористической группировке ХАМАС и угрожал "расстрелять всех" на произраильской демонстрации.

Об этом в четверг, 23 мая сообщает The Times of Israel.

Джонатану Се было предъявлено обвинение в попытке оказать материальную поддержку террористической организации, в даче ложных показаний и в высказывании угроз.

Материальная поддержка предусматривает максимальный срок тюремного заключения до 20 лет.

При его первом появлении в суде в среду днем ему было отказано в освобождении под залог.

По данным источников, Се отправил 100 долларов человеку, который, по его мнению, был связан с фракцией ХАМАСа, в декабре прошлого года, а через несколько дней опубликовал на своей странице в Instagram, что он "почти уверен, что это незаконно, но ему наплевать".

Се также солгал во время заполнения анкеты, когда пытался поступить на службу в армию США, не упомянув о пожертвовании.


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