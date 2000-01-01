В среду вечером госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у администрации Трампа есть "видение мира", которое будет раскрыто летом, когда Белый дом представит свое долгожданное предложение по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
Выступая перед аудиторией в несколько сотен человек в столице США на мероприятии, посвященном 71-й годовщине Израиля, американский дипломат подчеркнул, что этот пакет будет способствовать улучшению качества жизни палестинцев.
"У Белого дома есть видение мира между Израилем и палестинцами, которое мы представим этим летом", - сказал Помпео. "Он дает возможность, хотя и не гарантирует, что у палестинского народа будет светлое будущее".
Замечания Помпео были сделаны на ежегодном мероприятии, организованном израильским посольством в Вашингтоне.