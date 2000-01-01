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`Видение мира` Белого дома будет опубликовано летом | Фото:23.05 13:52   MIGnews.com

Белый дом опубликует летом свое "видение мира"

В среду вечером госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у администрации Трампа есть "видение мира", которое будет раскрыто летом, когда Белый дом представит свое долгожданное предложение по урегулированию израильско-палестинского конфликта.

Об этом пишет The Times of Israel.

Выступая перед аудиторией в несколько сотен человек в столице США на мероприятии, посвященном 71-й годовщине Израиля, американский дипломат подчеркнул, что этот пакет будет способствовать улучшению качества жизни палестинцев.

"У Белого дома есть видение мира между Израилем и палестинцами, которое мы представим этим летом", - сказал Помпео. "Он дает возможность, хотя и не гарантирует, что у палестинского народа будет светлое будущее".

Замечания Помпео были сделаны на ежегодном мероприятии, организованном израильским посольством в Вашингтоне.


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