23.05 12:42 MIGnews.com

Сладкая жизнь арабских террористов в тюрьмах Израиля

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Организация Им Тирцу опубликовала данные о расходах службы управления тюрем (ШАБАС) на содержание арабских террористов.Заключенным, отбывающим наказание за преступления против безопасности государства предоставляют два праздничных обеда в год - в Эйд эль-Фитр и Эйд эль-Ахр. На праздничный обед положена курица ценой в 47 шекелей. На праздничные обеды палестинских террористов в израильских тюрьмах расходуется 540 тысяч шекелей в год.По данным ШАБАС, в 2018 году в тюрьмах отбывали наказание 5 753 террориста. Они получили более 1 тысячи визитов родственников. Каждый террорист, таким образом, полчаент по полтор визита в месяц.По данным отчета, у заключенных есть столики для пинг-понга, велотренажеры, телевизоры в каждой камере. Стоимость телевизионного вещания для камеры - 480 шекелей. Заключенные ХАМАСа могут смотреть пять каналов, заключенные ФАТХа - десять.Им Тирцу получили данные о содержании заключенных на основании закона о свободе информации. ШАБАС долго тянул с предоставлением отчета, и его пришлось получать через суд. ШАБАС сообщил, что заключенные не получают игровые консоли и материалы для подготовки к сдаче багрута, но получают практически без всяких ограничений любые виды газет, издающихся в Израиле.Председатель Им Тирцу Матан Пелег призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу положить конец празднованиям в тюрьмах, заявив, что “террористы не должны наслаждаться в камерах праздничными ужинами, оплаченными деньгами граждан Израиля, чью кровь они проливают”.