23.05 08:18 MIGnews.com

Аббас будет говорить с Трампом о голодовке заключенных

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Глава Палестинской автономии, Махмуд Аббас 22 мая провел встречу с семьями объявивших голодовку палестинских заключенных.Аббас подчеркнул, что палестинское руководство “на всех международных уровнях” борется за “справедливое разрешение проблем голодающих”.Члены семей передали Аббасу письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу. В письме описывается положение палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Аббас, со своей стороны, пообещал поднять вопрос о голодающих на встрече с Трампом.