23.05 19:19 MIGnews.com
ЦАХАЛ открыл огонь по подросткам-камнеметателям
Войска ЦАХАЛа открыли огонь по палестинской девочке-подростку, когда она бросала в них камни недалеко от деревни Сильвад на территории Иудеи и Самарии, как сообщила армия.
Палестинка была ранена и доставлена в соседнюю больницу для получения экстренной помощи, говорится в сообщении.
На данный момент состояние раненой палестинки остается неизвестным.
По словам военного пресс-секретаря, группа палестинских подростков бросала камни в автомобили, проезжавшие по шоссе 60 вдоль Сильвада.
Когда палестинцы бросили "камни и кирпичи" в солдат ЦАХАЛа, солдаты открыли огонь.
По данным армии, была ранена только палестинская девочка-подросток.
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