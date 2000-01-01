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flickr/Israel Defense Forces 23.05 19:19   MIGnews.com

ЦАХАЛ открыл огонь по подросткам-камнеметателям

Войска ЦАХАЛа открыли огонь по палестинской девочке-подростку, когда она бросала в них камни недалеко от деревни Сильвад на территории Иудеи и Самарии, как сообщила армия.

Палестинка была ранена и доставлена в соседнюю больницу для получения экстренной помощи, говорится в сообщении.

На данный момент состояние раненой палестинки остается неизвестным.

По словам военного пресс-секретаря, группа палестинских подростков бросала камни в автомобили, проезжавшие по шоссе 60 вдоль Сильвада.

Когда палестинцы бросили "камни и кирпичи" в солдат ЦАХАЛа, солдаты открыли огонь.

По данным армии, была ранена только палестинская девочка-подросток.
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