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70 участников палестинской голодовки госпитализированы 23.05 16:09   MIGnews.com

70 участников палестинской голодовки госпитализированы

Управление службы тюрем Израиля (ШАБАС) сообщило, что 70 участников голодовки палестинских заключенных госпитализированы израильские больницы из-за ухудшения состояния здоровья.

600 из 750 участников голодовки оказана медицинская помощь в тюрьмах.

Для оказания помощи участникам голодовки на территории тюрем созданы специальные медицинские отделения.

ШАБАС сообщил, что нет опасности для жизни ни для одного из 70 госпитализированных заключенных.
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