23.05 16:09 MIGnews.com

70 участников палестинской голодовки госпитализированы

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Управление службы тюрем Израиля (ШАБАС) сообщило, что 70 участников голодовки палестинских заключенных госпитализированы израильские больницы из-за ухудшения состояния здоровья.600 из 750 участников голодовки оказана медицинская помощь в тюрьмах.Для оказания помощи участникам голодовки на территории тюрем созданы специальные медицинские отделения.ШАБАС сообщил, что нет опасности для жизни ни для одного из 70 госпитализированных заключенных.