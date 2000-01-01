23.05 13:07 MIGnews.com

Абу Мазен: преграда миру не религия, а оккупация

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Свобода и независимость палестинского народа являются ключом к миру и стабильности как в отношениях Израиля и "Государства Палестины", так и на всем Ближнем Востоке, заявил председатель ПА Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Бейт-Лехеме."Как вы видели во время вашего исторического визита к святыням оккупированного Восточного Иерусалима вчера и в Вифлеем сегодня, конфликт не между религиями. Уважение религий и пророков является неотъемлемой частью нашей веры. Наша реальная проблема заключается в оккупации, поселениях и в том, что Израиль не признает Государство Палестину, как мы признали его, что подрывает решение в рамках двух государств", - заявил раис.Абу Мазен заявил о готовности сотрудничать для достижения мирного соглашения между палестинцами и израильтянами, которое должно включать создание Палестины в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме."Что касается палестинских заключенных, которые уже более месяца голодают ... матери и семьи страдают от невозможности посетить своих детей. Их требования гуманные и справедливые, и я призываю израильское правительство отреагировать на эти законные требования", - сказал он.В ответ на это замминистра обороны Израиля Эли Бен Дахан призвал Аббаса перестать врать."Я обращаюсь к вам, господин Абу Мазен! Нет никакой оккупации. Народ не может быть оккупантом в своей стране. Вам прекрасно известно, что мы отвоевали Иудею и Самарию не у людей и не у государств, так что хватит этой лжи. Вам пойдет на пользу осознать реальность: государство Израиль и народ Израиля вернулись на свою землю и уже ее не покинут", - гласит его заявление.