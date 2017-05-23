23.05 12:19 MIGnews.com
Аллах Акбар! В Нетании атаковал 45-летний палестинец
По сообщениям в израильских СМИ, в Нетании полицейского атаковал с ножом 45-летний житель Палестинской автономии.
В ходе инцидента также была ранена женщина.
Очевидцы рассказали корреспонденту 10-го канала израильского ТВ, что палестинец, размахивая ножом с лезвием 80-см бросился на полицейского, вопя: “Аллах Акбар!”
В этот момент появился солдата МАГАВа, который трижды выстрелил в палестинца и нейтрализовал его.
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