23.05 12:19 MIGnews.com

Аллах Акбар! В Нетании атаковал 45-летний палестинец

הדקירה בנתניה - מספר עד ראייה: "שמעתי אללה הוא אכבר, ראיתי מחבל עם סכין ענקית. יצאתי אליו עם הסולם ובא מג"בניק ירה בו 3 יריות" @10elilevi pic.twitter.com/MIWRgqvxnn — חדשות 10 (@news10) May 23, 2017

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По сообщениям в израильских СМИ, в Нетании полицейского атаковал с ножом 45-летний житель Палестинской автономии.В ходе инцидента также была ранена женщина.Очевидцы рассказали корреспонденту 10-го канала израильского ТВ, что палестинец, размахивая ножом с лезвием 80-см бросился на полицейского, вопя: “Аллах Акбар!”В этот момент появился солдата МАГАВа, который трижды выстрелил в палестинца и нейтрализовал его.