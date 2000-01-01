Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












23.05 12:12   MIGnews.com

Трамп-ПА: нельзя и бороться с террором и финансировать его

В ходе выступления по окончании встречи с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя одновременно бороться с террором и финансировать его.

Трамп заявил: “Я надеюсь на совместную работу с лидерами региона по достижению мира и по уничтожению барьеров на пути к миру”.

Трамп отметил, что палестинская экономика “находится в трудном положении”, но добавил, что “невозможно продвигать мир там, где насилие терпят и где насилие финансируют. Мы осуждаем подобные акты”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:19
Аллах Акбар! В Нетании атаковал 45-летний палестинец
12:13
Нетаниягу осудил теракт в Манчестере
11:41
Свидетель теракта: На концерте вообще не было охраны
11:36
Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар"
11:13
Трампу назло: Иран продолжит испытания ракет
11:08
Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в Манчестере
11:08
Подозрение на теракт в Нетании
11:01
Амидрор: Запад не способен противостоять террору
10:42
Эвакуация вокзала в Лондоне
10:35
ВВС ЦАХАЛа планируют авиаудары по Хизбалле в Ливане и Сирии
10:30
Экс-жена подала иск к Потанину на 850 млрд руб
10:08
Видео: Трамп прибыл в Бейт-Лехем
10:05
После взрыва Ариана Гранде отменила концертный тур по Европе
10:02
ФАТХ: Мы не испытываем иллюзий на счет Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus