23.05 12:12 MIGnews.com

Трамп-ПА: нельзя и бороться с террором и финансировать его

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В ходе выступления по окончании встречи с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя одновременно бороться с террором и финансировать его.Трамп заявил: “Я надеюсь на совместную работу с лидерами региона по достижению мира и по уничтожению барьеров на пути к миру”.Трамп отметил, что палестинская экономика “находится в трудном положении”, но добавил, что “невозможно продвигать мир там, где насилие терпят и где насилие финансируют. Мы осуждаем подобные акты”.