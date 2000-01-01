23.05 10:35 MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа планируют авиаудары по Хизбалле в Ливане и Сирии

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Израиль планируют совершить новые авиаудары по позициям террористов из "Хизбаллы" в Ливане и Сирии. Об этом израильская газета "Маарив" сообщила этим утром со ссылкой на ливанское издание "Аль-Ливаа".Якобы со ссылкой на анонимные дипломатические источники в Ливане газета утверждает, что под предлогом поддержки ливанским президентом Мишелем Ауном "Хизбаллы", кроме самой группировки, авианалет будет совершен и на инфраструктурные и военные объекты в Ливане.При этом, как пишет газета, Вашингтон якобы поддерживает будущую израильскую атаку ввиду того, что американцы внесли "Хизбаллу" в список террористических организаций.Именно этот момент для удара ВВС ЦАХАЛа был выбран, так как сейчас "Хизбалла" максимально ослаблена войной в соседней Сирии, где она выступает на стороне президента Башара Асада, поэтому главной "мишенью" станут фигуры, приближенные к Ауну, которые на этом фоне должны ослабить связи с "Хизбаллой".