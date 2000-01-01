23.05 10:02 MIGnews.com

ФАТХ: Мы не испытываем иллюзий на счет Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинская администрация не должна соглашаться ни на какие мирные инициативы, которые не включают создание независимого Палестинского государства, сказал иерусалимской редакции издания Breitbart член Революционного совета ФАТХа Ахмад Гунейм."Мы не согласны платить за региональную мирную инициативу цену в виде решения палестинского вопроса", - сказал он, ссылаясь на слухи о том, что Вашингтон может привлечь к расширенной версии мирных переговоров еще и арабские государства.Гунейм подчеркнул, что в основе любой американской программы должна лежать так называемая Арабская мирная инициатива."Безусловно, мы привержены и поддерживаем арабскую мирную инициативу. Проблема заключается в том, что Нетаниягу хочет реализовать эту инициативу от Я до А, тогда как мы настаиваем на ее осуществлении от А до Я. Это значит начать с решения палестинской проблемы, а затем продвигаться к региональному соглашению", - пояснил он.В интервью Breitbart Гунейм заявил, что у Трампа до сих пор нет четкой политической инициативы по палестино-израильским переговорам, в то же время отметив, что "несомненно, президент действует в полную силу, чтобы реализовать свою политическую позицию"."У нас нет оптимизма по этому поводу. Но мы и не истерим. Если президент хочет привлечь арабские страны к своим международным усилиям, он должен действовать в направлении окончания оккупации. Нам известны обязательства Трампа перед Израилем, но мы надеемся на справедливого президента. Мы не испытываем никаких иллюзий, но хочется надеяться на приятный сюрприз", - добавил палестинец.