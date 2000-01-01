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Трамп спросил Нетаниягу, хочет ли тот мира 23.04 07:01   MIGnews.com

Трамп спросил Нетаниягу, хочет ли тот мира

Издание Axios сообщает, что в ходе прошлогоднего телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаниягу президент Дональд Трамп спросил в лоб, хочет ли Нетаниягу мира с палестинцами. Издание не сообщает, каков был ответ Нетаниягу.

Трамп перед разговором с израильским премьером прочитал о том, что тот строит поселения на территории автономии, что с точки зрения президента, вызывает ненужное раздражение палестинцев.

Три представителя администрации подтвердили журналисту Axios факт того, что подобный вопрос был задан. Один из них сказал: “У президента - очень близкие и откровенные отношения с премьер-министром Израиля и он уважает его усилия по достижению мира, на фоне многочисленных вызовов с которыми он сталкивается”.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс добавила: “У президента - прекрасные отношения с многими зарубежными лидерами, но это не означает, что он не может стать агрессивным тогда, когда речь заходит о том, что лучше для Америки”.

Трамп в начале этого месяца вновь говорил с Нетаниягу по телефону - на фоне нарастающего напряжения на Ближнем Востоке. Два лидера обсуждали протесты на границе с Газой.

Трамп объявил, что достижение мира между Израилем и палестинцами является одним из приоритетов его внешней политики. Он собрал дипломатическую команду, во главе со своим зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником на Ближнем Востоке Джейсоном Гринбаттом, которая должна возглавить эти усилия. Но инициатива на настоящий момент заглохла - после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля и приняли решение о переводе туда своего посольства.
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