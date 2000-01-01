23.04 17:37 MIGnews.com

Франция осуждает ЦАХАЛ за "беспорядочную стрельбу" в Газе

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Власти Франции осудили ЦАХАЛ за применение оружия в Газе. Посольство Франции в Израиле опубликовало соответствующее заявление в понедельник, 23 апреля."Франция в очередной раз осуждает беспорядочную стрельбу, которую открыл ЦАХАЛ против демонстрантов в Газе и выражает сожаление по поводу гибели 5 новых жертв за эти последние дни", - говорится в сообщении.Напомним, что с 31 марта каждую пятницу у пограничного забора между Израилем и Газой проходят массовые беспорядки. В так называемом "марше возвращения" участвуют тысячи палестинцев.В результате столкновений арабов с израильскими силами безопасности погибли 30 демонстрантов. Сотни получили ранения.