23.04 08:17 MIGnews.com

Убивший британку террорист получит 800£ в месяц от ПА

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Террористу, обвиняемому в убийстве британской студентки в Иерусалиме, будет выплачиваться зарплата более 800 фунтов в месяц со стороны палестинской администрации, которая получает от Великобритании в виде иностранной помощи более 25 миллионов фунтов стерлингов в год.Джамиль Тамими, у которого проблемы с психическим здоровьем, убил студентка-теолога Ханну Блэдон ножом в Страстную пятницу после того, как 21-летняя девушка уступила свое место в трамвае женщине с ребенком.57-летний палестинец сказал полиции, что он напал на Ханну, студентку по обмену из Бирмингемского университета, прибывшую для программы в Еврейском университете в Иерусалиме, в надежде, что солдат в вагоне убьет его.Вместо этого Тамими был арестован, и почти наверняка будет восхваляться как "герой" сопротивления со стороны Палестинской автономии (ПА), как и сотни других до него.Израильский суд уже вынес решение после психиатрической экспертизы о том, что террорист может предстать перед судом и к нему следует относиться как к террористу со стороны судебной системы.Это означает, что Тамими или его семья получают право на "зарплату" от ПА, сообщил Итамар Маркус, представитель израильской мониторинговой группы Palestine Media Watch."Согласно закону ПА, каждый, кто попадает в тюрьму за "сопротивление оккупации", получает зарплату в ПА, - сказал он.Официальный представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман высказал свое возмущение: "Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас не только не осудил убийство Ханны Блэдон, но и вознаградит палестинца, совершившего это, ежемесячной зарплатой".Британские налогоплательщики ежегодно выделяют ПА 25 миллионов фунтов стерлингов из иностранной помощи на цели здравоохранения и образования.