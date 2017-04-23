23.04 17:26 MIGnews.com

Видео: еще один сумасшедший палестинец атаковал с ножом

#شاهد: فيديو يوثق لحظة تنفيذ شاب فلسطيني عملية طعن والتي أدت لإصابة 4 مستوطنين في "تل أبيب" بالداخل الفلسطيني المحتل، عصر اليوم. pic.twitter.com/Jf2nbePh8P — 48 الإخبارية (@48nnews) April 23, 2017

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