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Видео: еще один сумасшедший палестинец атаковал с ножом 23.04 17:26   MIGnews.com

Видео: еще один сумасшедший палестинец атаковал с ножом

В сеть выложено видео камер наружного наблюдения отеля Леонардо в Тель-Авиве в момент атаки 18-летнего палестинского террориста.




Террорист ранил в магазине в отеле продавщицу ножом, он также ранил трех мужчин. Муж женщины бросился за террористом.

Террорист был схвачен гражданами и полицейскими на улице ха-Яркон.

На первичном допросе в полиции террорист сообщил, что его целью было “убивать евреев”.

10-й канал израильского ТВ сообщает, что речь идет о “душевнобольном”.
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