23.04 17:26 MIGnews.com
Видео: еще один сумасшедший палестинец атаковал с ножом
В сеть выложено видео камер наружного наблюдения отеля Леонардо в Тель-Авиве в момент атаки 18-летнего палестинского террориста.
Террорист ранил в магазине в отеле продавщицу ножом, он также ранил трех мужчин. Муж женщины бросился за террористом.
Террорист был схвачен гражданами и полицейскими на улице ха-Яркон.
На первичном допросе в полиции террорист сообщил, что его целью было “убивать евреев”.
10-й канал израильского ТВ сообщает, что речь идет о “душевнобольном”.
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