23.04 11:57 MIGnews.com

В Беэр-Шеве арестованы 6 евреев за нападения на арабов

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Силы безопасности Израиля арестовали 6 евреев по подозрению в нападении на арабских жителей Беэр-Шевы, как стало известно в воскресенье, 23 апреля.Арестованные евреи использовали ножи, металлические шесты, "летучие мыши" и другие острые предметы во время нападений на арабов.Согласно сообщениям СМИ, среди арестованных 2 солдата ЦАХАЛа и один несовершеннолетний.Подозреваемые признали националистические и расистские мотивы нападений, им были предъявлены обвинения в терроризме.Детали происшествия уточняются.