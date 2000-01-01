Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Беэр-Шеве арестованы 6 евреев за нападения на арабов | Фото: Thinkstock23.04 11:57   MIGnews.com

В Беэр-Шеве арестованы 6 евреев за нападения на арабов

Силы безопасности Израиля арестовали 6 евреев по подозрению в нападении на арабских жителей Беэр-Шевы, как стало известно в воскресенье, 23 апреля.

Арестованные евреи использовали ножи, металлические шесты, "летучие мыши" и другие острые предметы во время нападений на арабов.

Согласно сообщениям СМИ, среди арестованных 2 солдата ЦАХАЛа и один несовершеннолетний.

Подозреваемые признали националистические и расистские мотивы нападений, им были предъявлены обвинения в терроризме.

Детали происшествия уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:31
Израиль и Иран встретятся в Москве
12:30
Уволить нельзя помиловать
11:44
Кахлон: Рабочие из Китая помогут решить жилищную проблему
11:21
Беннет: 10-й канал - фейк ньюс в прайм тайм
11:18
Иерусалим: 15-летюю изнасиловали на лестничной площадке
10:50
Большинство израильских французов "за" Франсуа Фийона
10:42
Беер Шева - футбольная столица
10:22
Германия: Прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС
09:54
Премьер Украины отправится в мае с визитом в Израиль
09:39
Израиль атаковал сирийскую военную базу
09:20
Силы ЦАХАЛа арестовали 10 подозреваемых террористов
08:17
Убивший британку террорист получит 800£ в месяц от ПА
08:03
Поселенцы атаковали солдат ЦАХАЛа, ранен офицер
07:48
Эвакуация консульства Франции в Нью-Йорке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus