Израиль переадресовал требование ООН к ХАМАСу

Посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на требование ООН выплатить компенсацию за принадлежащие организации здания в секторе Газы, разрушенные или поврежденные в 2014 году в ходе контртеррористической операции "Нерушимая скала".
"Израиль сделает все необходимое для защиты граждан и предотвращения любой угрозы безопасности нашей страны", - подчеркнул израильский дипломат.
Издание отмечает, что Данон, в свою очередь, предложил ООН обратиться с требованием о выплате компенсации к террористической организации ХАМАС, боевики которой использовали здания ООН и UNRWA для атак против Израиля.
По данным издания, израильский посланник также призвал ООН выяснить, почему принадлежащие ему здания "раз за разом оказываются инструментом в руках террористов".