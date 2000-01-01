Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израиль переадресовал требование ООН к ХАМАСу | Фото:23.03 07:55   MIGnews.com

Израиль переадресовал требование ООН к ХАМАСу

Посол Израиля в ООН Дани Данон отреагировал на требование ООН выплатить компенсацию за принадлежащие организации здания в секторе Газы, разрушенные или поврежденные в 2014 году в ходе контртеррористической операции "Нерушимая скала".

Об этом в пятницу, 23 марта Arutz Sheva.

"Израиль сделает все необходимое для защиты граждан и предотвращения любой угрозы безопасности нашей страны", - подчеркнул израильский дипломат.

Издание отмечает, что Данон, в свою очередь, предложил ООН обратиться с требованием о выплате компенсации к террористической организации ХАМАС, боевики которой использовали здания ООН и UNRWA для атак против Израиля.

По данным издания, израильский посланник также призвал ООН выяснить, почему принадлежащие ему здания "раз за разом оказываются инструментом в руках террористов".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:44
Палестинские арабы: американцы, убирайтесь из Рамаллы!
09:37
Паника и эвакуация из самолета Israir в аэропорту Будапешта
09:08
Нетаниягу пообещал, что у "Ликуда" будет 40 мандатов
08:51
Мадуро объявил о деноминации национальной валюты
08:41
США уничтожат свои запасы химического оружия к 2023 году
08:37
Маккаби прощается с Европой
08:34
Исраэль Кац о прибытии рейса Air India в аэропорт Бен Гурион
08:13
Тамар Зандберг – новый лидер партии "Мерец"
07:34
В Турции разбился истребитель F-16, погибли двое летчиков
07:13
Министр Кахлон обещает уменьшить налоги
06:37
Соцопрос: Перенос посольства в Иерусалим приведет к насилию
05:27
Принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших
04:28
В израильском зоопарке родилось редкое животное
03:42
Австриец отсудил 317 тыс. евро за "обратную дискриминацию"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus