Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









23.03 10:51   MIGnews.com

Палестинцы требуют внести в список террористов посла США

Палестинская автономия требует внести в список террористов имя посла США в Израиле Дэвида Фридмана.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Министерство информации ПА составила доклад под названием "Фридман – посол поселений и адвокат экстремизма".

Согласно этому документу, причиной решения властей ПА внести имя Фридмана в список террористов является "нарушение им международного законодательства, поддержка терроризма, а также призывы к этническим чисткам и черный расизм".

Напомним, на прошлой неделе посол США в Израиле раскритиковал действия ПА, обвинив палестинцев в том, что они не осуждают террористические атаки против евреев.

На фоне такого заявления глава ПА Махмуд Аббас обрушился с критикой на Фридмана, назвав его "сукиным сыном".

Отметим, что палестинцы не раз критиковали Дэвида Фридмана за его позицию и заявления в поддержку Израиля и расширения его поселений.

В октябре прошлого года в отношениях между Палестиной и Соединенными Штатами был зафиксирован рост напряженности, которая достигла своего пика, когда 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. 23 февраля Соединенные Штаты объявили, что их посольство будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим до 14 мая в честь 70-й годовщины провозглашения независимости Израиля, что вызвало еще больший гнев мусульманского мира.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
При взрыве в Африне погибли трое турецких военнослужащих
11:04
Пять стран ЕС заявили о планах выслать российских дипломатов
10:34
США запустили пошлины на сталь и алюминий
10:08
Сирия обвинила Израиль в хищении древних артефактов
09:44
Палестинские арабы: американцы, убирайтесь из Рамаллы!
09:37
Паника и эвакуация из самолета Israir в аэропорту Будапешта
09:08
Нетаниягу пообещал, что у "Ликуда" будет 40 мандатов
08:51
Мадуро объявил о деноминации национальной валюты
08:41
США уничтожат свои запасы химического оружия к 2023 году
08:37
Маккаби прощается с Европой
08:34
Исраэль Кац о прибытии рейса Air India в аэропорт Бен Гурион
08:13
Тамар Зандберг – новый лидер партии "Мерец"
07:55
Израиль переадресовал требование ООН к ХАМАСу
07:34
В Турции разбился истребитель F-16, погибли двое летчиков
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus