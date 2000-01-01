Палестинцы требуют внести в список террористов посла США

По данным издания, Министерство информации ПА составила доклад под названием "Фридман – посол поселений и адвокат экстремизма".
Согласно этому документу, причиной решения властей ПА внести имя Фридмана в список террористов является "нарушение им международного законодательства, поддержка терроризма, а также призывы к этническим чисткам и черный расизм".
Напомним, на прошлой неделе посол США в Израиле раскритиковал действия ПА, обвинив палестинцев в том, что они не осуждают террористические атаки против евреев.
На фоне такого заявления глава ПА Махмуд Аббас обрушился с критикой на Фридмана, назвав его "сукиным сыном".
Отметим, что палестинцы не раз критиковали Дэвида Фридмана за его позицию и заявления в поддержку Израиля и расширения его поселений.
В октябре прошлого года в отношениях между Палестиной и Соединенными Штатами был зафиксирован рост напряженности, которая достигла своего пика, когда 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. 23 февраля Соединенные Штаты объявили, что их посольство будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим до 14 мая в честь 70-й годовщины провозглашения независимости Израиля, что вызвало еще больший гнев мусульманского мира.