23.03 08:17 MIGnews.com

9 подозреваемых задержали на Западном берегу

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В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКА и пограничной полиции были задержаны 9 подозреваемых, находившихся в розыске.Пять из них подозреваются в причастности к местной террористической деятельности и участии в жестоких демонстрациях против гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.Как сообщается, четверо задержанных являются членами ХАМАСа.Все арестованные будут допрошены силами безопасности.