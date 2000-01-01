23.03 08:17 MIGnews.com
9 подозреваемых задержали на Западном берегу
В ходе совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКА и пограничной полиции были задержаны 9 подозреваемых, находившихся в розыске.
Пять из них подозреваются в причастности к местной террористической деятельности и участии в жестоких демонстрациях против гражданских лиц и сотрудников сил безопасности.
Как сообщается, четверо задержанных являются членами ХАМАСа.
Все арестованные будут допрошены силами безопасности.
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