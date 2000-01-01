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Палестинцы готовят новые мятежи на границе с Газой | Фото:23.02 08:50   MIGnews.com

Палестинцы готовят "марш миллионов"

В субботу, 22 февраля, член комитета "Марша возвращения" Махер Мажар призвал палестинцев выйти на протест на вторую годовщину протестов "Марш возвращения" 30 марта.

Об этом он рассказал в интервью газеты ХАМАСа Felesteen.

По его словам, массовые протесты будут продолжаться на границе с Газой до тех пор, пока цели палестинцев не будут достигнуты, а также в знак протеста против "сделки века" президента США Дональда Трампа.

"Наш народ победит, сделка будет сорвана, и наш народ продолжит бороться до тех пор, пока не будут достигнуты освобождение и возвращение беженцев", – сказал Мажар.

Ожесточенные протесты вдоль границы с Газой начались 30 марта 2018 года. Палестинцы предъявили таким образом претензии на возвращение миллионов беженцев и их потомков на территорию Израиля.


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