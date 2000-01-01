23.02 08:01 MIGnews.com
ЦАХАЛ предотвратил попытку прорыва из Газы: двое застрелены
Армия Обороны Израиля застрелила двух палестинцев вдоль забора безопасности на границе сектора Газа.
Это произошло утром, 23 февраля, передает официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.
Уточняется, что два человека были замечены, когда приближались к границе к востоку от города Хан-Юнис. Палестинцы устанавливали самодельное взрывное устройство вдоль забора.
"Войска, дислоцированные в этом месте после обнаружения, открыли по ним огонь", – сказано в сообщении.
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