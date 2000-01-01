Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ предотвратил попытку прорыва из Газы: двое застрелены | Фото:23.02 08:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ предотвратил попытку прорыва из Газы: двое застрелены

Армия Обороны Израиля застрелила двух палестинцев вдоль забора безопасности на границе сектора Газа.

Это произошло утром, 23 февраля, передает официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.

Уточняется, что два человека были замечены, когда приближались к границе к востоку от города Хан-Юнис. Палестинцы устанавливали самодельное взрывное устройство вдоль забора.

"Войска, дислоцированные в этом месте после обнаружения, открыли по ним огонь", – сказано в сообщении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:13
Карантин для 12 солдат МАГАВа охранявших туристов 
08:05
Зараженные туристы побывали в Пещере Патриархов
07:50
Коронавирус: 60 школьников из Хайфы помещены на карантин
07:40
Власти Италии запретили въезд на зараженные территории
07:15
Политическая задержка с "Пятым Измерением"
06:47
Режиссер "Паразитов" получил "личное" письмо от Скорсезе
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:45
Армани обвинил индустрию моды в "изнасиловании" женщин
04:20
Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска
03:02
Месси рассказал за каких футболистов болеет его сын
01:49
Эпидемия коронавируса в Италии: уже 50 зараженных
23:25
Член экипажа самолета оказался на карантине на Кипре
22:10
Производители компьютерных игр заработают больше ожидаемого
21:42
200 гражданам Южной Кореи отказали во въезде в Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus