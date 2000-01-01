23.02 07:25 MIGnews.com

Секретный визит шефа Моссада в Катар

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Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что глава Моссада Йоси Коэн и начальник южного округа ЦАХАЛа Херци Халеви две недели назад побывали с визитом в Катаре.Речь идет о нарушении запрета на разглашение секретной информации в прямом эфире.Журналисты на протяжении последних двух недель просили военную цензуру разрешить им опубликовать подробности визита, но это было им запрещено.Либерман заявил, что поездка была совершена после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал обеспечить бесперебойное снабжение Газы деньгами из Катара для выплаты зарплат и финансирования гуманитарных проектов.По данным портала walla, Коэн и Халеви прибыли в Катар в начале февраля и встретились с главой разведки Катара и советником эмира Катара Мухаммедом бин Ахмедом аль-Масандом. Аль-Масан пригласил Коэна в Доху. В переговорах принимал участие Мухаммед аль-Ахмади, посланник Катара в Газе.Аль-Масанд является родственником эмира Катара. Аль-Масанд считается “эквивалентом” Коэна в структуре власти эмирата. Он ранее встречался с израильскими офицерами сил безопасности. По словам источника walla этот человек “участвует во всем” и является одной из ключевых фигур в эмирате. Сам Либерман, несмотря на обвинения в адрес Нетаниягу, будучи министром обороны, встречался с министром обороны Катара на Кипре в 2018 году.Катар с 2018 года играет важную роль в поддержании стабильности в Газе. каждый месяц эмират передает ХАМАСу около 15 миллионов долларов наличными, которые идут на выплату зарплат и пособий. Всего Катар передал в Газу более миллиарда долларов. Одной из задач визита Коэна и Халеви было обновить договоренности о передаче денег в Газу.