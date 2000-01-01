Секретный визит шефа Моссада в Катар

Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью 12-му каналу израильского ТВ сообщил, что глава Моссада Йоси Коэн и начальник южного округа ЦАХАЛа Херци Халеви две недели назад побывали с визитом в Катаре.
Речь идет о нарушении запрета на разглашение секретной информации в прямом эфире.
Журналисты на протяжении последних двух недель просили военную цензуру разрешить им опубликовать подробности визита, но это было им запрещено.
Либерман заявил, что поездка была совершена после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал обеспечить бесперебойное снабжение Газы деньгами из Катара для выплаты зарплат и финансирования гуманитарных проектов.
По данным портала walla, Коэн и Халеви прибыли в Катар в начале февраля и встретились с главой разведки Катара и советником эмира Катара Мухаммедом бин Ахмедом аль-Масандом. Аль-Масан пригласил Коэна в Доху. В переговорах принимал участие Мухаммед аль-Ахмади, посланник Катара в Газе.
Аль-Масанд является родственником эмира Катара. Аль-Масанд считается “эквивалентом” Коэна в структуре власти эмирата. Он ранее встречался с израильскими офицерами сил безопасности. По словам источника walla этот человек “участвует во всем” и является одной из ключевых фигур в эмирате. Сам Либерман, несмотря на обвинения в адрес Нетаниягу, будучи министром обороны, встречался с министром обороны Катара на Кипре в 2018 году.
Катар с 2018 года играет важную роль в поддержании стабильности в Газе. каждый месяц эмират передает ХАМАСу около 15 миллионов долларов наличными, которые идут на выплату зарплат и пособий. Всего Катар передал в Газу более миллиарда долларов. Одной из задач визита Коэна и Халеви было обновить договоренности о передаче денег в Газу.