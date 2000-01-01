23.02 21:01 MIGnews.com

Шакед: мы ударим, когда сочтем нужным

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бывший министр юстиции Аелет Шакед (Ямина) поддержала решение министра обороны Нафтали Беннетта об извлечении тела террориста из Газы, который пытался установить взрывное устройство возле забора безопасности.Слова политика передает издание Аруц Шева."Мы боремся с террористической организацией, которая удерживает тела наших солдат и гражданских лиц, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы получить преимущество в переговорах. Если это касается [тел террористов], мы это тоже сделаем. Мы сделаем все, что мы можем оказать на них давление", сказал Шакед.Относительно политики безопасности министра обороны в Газе, Шакед сказал: "Невозможно изменить реальность 15 лет за два с половиной месяца. Широкомасштабные действия неизбежны, они будут, когда на будет удобно."