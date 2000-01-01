23.02 19:41 MIGnews.com

Исламский джихад: сопротивление готово ответить

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Террористическая группировка "Исламский джихад" опубликовала заявление, восхваляющее запуск ракет сегодня вечером, 23 февраля, из Газы в сторону Израиля."Мы высоко ценим этот ответ, который был оказан сопротивлением в отместку за преступление, совершенное противником сегодня утром против мученика Мухаммеда аль-Наима, и за жестокое обращение с его чистым телом", - говорится в заявлении.Он добавил: "Мы подтверждаем, что сопротивление мобилизуется в случае усиления агрессии оккупации и что оно готово на нее ответить."