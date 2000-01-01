23.02 19:04 MIGnews.com

Папа Римский высказался об арабо-израильском конфликте

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Папа Римский Франциск предостерег от "несправедливых" решений в разрешении конфликта между израильтянами и палестинцами.В воскресной речи во время визита в итальянский портовый город на юге Бари, Франциск выразил сожаление по поводу продолжающихся в мире войн и конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и в Северной Африке.Он также рассказал о "все еще неразрешенном конфликте между израильтянами и палестинцами, с опасностью несправедливых решений и, таким образом, предвидения новых кризисов."Однако Папа Римский не конкретизировал, что именно является "несправедливым" решением и опасностью.Среди прелатов, собравшихся для выступления в Папской базилике Святого Николая в Бари, были церковники с Балкан, Иерусалима и Алжира.