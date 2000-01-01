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Nakonu.com
23.02 18:30 MIGnews.com
"Железный Купол" сбил 10 ракет
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что зафиксированы 20 запусков ракет из Газы в направлении Израиля.
10 ракет сбиты системой ПРО “Железный Купол”
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