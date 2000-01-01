23.02 16:03 MIGnews.com

Израиль развернул "Железный купол" в ответ на угрозы

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В ответ на угрозы "Исламского джихада" и ХАМАСа Армия Обороны Израиля усилила меры безопасности.Об этом сообщает Ynet.Командование ЦАХАЛа приказало развернуть на юге страны дополнительные батареи системы противоракетной обороны "Железный купол".Соответствующий приказ был отдан в ответ на угрозы ХАМАСа и "Исламского джихада" обстрелять ракетами Тель-Авив, которые были сделаны после того, как израильские военные стреляли в палестинцев, закладывавших взрывчатку на границе.