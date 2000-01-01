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Пленные в Газе: лидеры общин поддержали правительство | Фото: «Зуг афакот»23.02 14:29   MIGnews.com

Пленные в Газе: лидеры общин поддержали правительство

Лидеры еврейских общин со всего мира, участвующие в работе Попечительского совета Еврейского агентства, открывшегося сегодня в Тель-Авиве, поддержали усилия правительства Израиля по возвращению пропавших военнослужащих – лейтенанта Адара Голдина и сержанта Орона Шауля, а также граждан Израиля Авера Менгисту и Хишама ас-Сайяда.

"Чтобы вернуть пропавших и пленных домой, еврейский народ должен единодушно поддержать усилия правительства и задействовать все общины диаспоры для оказания массивного международного давления", – сказал председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог.

В решении, зачитанном перед собравшимися главой Еврейского агентства Ицхаком Герцогом и председателем Попечительского совета Майклом Сигелем, Попечительский совет призвал еврейские общины и организации во всем мире "проявлять солидарность с семьями пропавших и поддерживать их борьбу".

Выступая перед Попечительским Советом доктор Леа Голдина, мать Адара попросила лидеров общин обратиться к своим правительствам и потребовать выполнения резолюции 2474 ООН, призывающей к освобождению пленных и пропавших без вести результате вооруженных конфликтов.

"Я здесь для того, чтобы вернуть останки моего сына для захоронения в Израиле, и я надеюсь, что мои слова останутся с вами даже после того, как я уйду отсюда и они заставят вас действовать. Лучший способ стимулировать ХАМАС к возвращению наших мальчиков - это дать им понять, что это возвращение является условием для восстановления Газы. Когда вы вернетесь домой, попросите ваши страны обеспечить выполнение резолюции 2474 ООН", – сказала Леа Голдин.

Свое выступление она завершила трогательным обращением к собравшимся: "Мы просим вернуть наших сыновей домой, ведь мы уже заплатили самую высокую и страшную цену".

После этого выступления, члены Попечительского Совета единодушно проголосовали за резолюцию, призывающую "весь еврейский народ выразить свою полную поддержку и любовь семьям пропавших солдат и семьям двух гражданских лиц, удерживаемых в Газе, в их борьбе за возвращение своих близких в государство Израиль".

"Мы поддерживаем усилия израильского правительства, направленные на то, чтобы положить конец этой тяжелой и непростой истории и "вернуть сыновей в пределы свои". Мы надеемся, что эти усилия в скором времени приведут к желаемым результатам", – сказано в решении.

Фото: "Зуг афакот". Справа налево: Ицхак Герцог, д-р Леа Голдин и Майкл Сигаль во время заседания Попечительского Совета Еврейского агентства.


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