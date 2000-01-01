23.02 13:50 MIGnews.com

"Исламский джихад": один из наших убит на границе

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Террористы палестинского "Исламского джихада" заявили, что один из его бойцов был убит в результате инцидента на границе сектора Газа.Об этом сообщает Walla.Убитым оказался 27-летний Мухаммед Али а-Наам, 27 лет. Отметим, что инцидент произошел утром, 23 февраля. Бойцы ЦАХАЛ заметили, что два палестинца подошли к забору безопасности и заложили взрывчатку.Израильские военные открыли огонь по террористам. Сообщалось, что два человека получили ранения."Исламский джихад" в итоге пригрозил Тель-Авиву бомбежкой в качестве наказания за инцидент на границе.