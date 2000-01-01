Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Исламский джихад`: один из наших убит на границе | Фото:23.02 13:50   MIGnews.com

"Исламский джихад": один из наших убит на границе

Террористы палестинского "Исламского джихада" заявили, что один из его бойцов был убит в результате инцидента на границе сектора Газа.

Об этом сообщает Walla.

Убитым оказался 27-летний Мухаммед Али а-Наам, 27 лет. Отметим, что инцидент произошел утром, 23 февраля. Бойцы ЦАХАЛ заметили, что два палестинца подошли к забору безопасности и заложили взрывчатку.

Израильские военные открыли огонь по террористам. Сообщалось, что два человека получили ранения.

"Исламский джихад" в итоге пригрозил Тель-Авиву бомбежкой в качестве наказания за инцидент на границе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:26
Популярность Аббаса падает
15:05
Курпатова обвинили в сексизме: скандал набирает обороты
14:50
ПА разрешит строительство в контролируемой Израилем зоне
14:32
Раввин в саудовском королевском дворце
14:29
Пленные в Газе: лидеры общин поддержали правительство
13:52
Жители Гило перекрыли дорогу гражданам Южной Кореи
13:26
Сотни граждан Южной Кореи застряли в аэропорту Бен-Гурион
13:08
Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава
12:52
МВД запретило въезд в Израиль побывавшим в Корее и Японии
12:47
Хеврон: изъято семь самодельных бомб у палестинцев
12:32
Коронавирус: Инструкции для израильтян прилетевших из Италии
12:26
Коронавирус: Иордания будет проверять туристов и Израиля
12:21
Коронавирус: 200 граждан Кореи поместят в изолятор в Гило
12:05
"Исламский джихад" угрожает Тель-Авиву бомбежкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus