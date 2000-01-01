23.02 11:47 MIGnews.com

"В ответ на варварское убийство мы обстреляем Тель-Авив"

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Исламский джихад выпустил заявление в связи с ликвидацией двух террористов на границе с Газой, назвав ее “преступлением”.В заявлении говорится: “Преступление сегодня утром - настоящее варварство. Наши пальцы - на спусковом крючке, и мы отомстим за кровь шахидов ракетным обстрелом Тель-Авива”.ХАМАС выпустил сходное заявление, в котором говорится: “Преднамеренное убийство двух молодых людей - мерзкое преступление. Израиль несет за это всю ответственность”.