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`Исламский джихад` угрожает бомбежкой Тель-Авива | Фото:23.02 12:05   MIGnews.com

"Исламский джихад" угрожает Тель-Авиву бомбежкой

В воскресенье, 23 февраля, палестинский "Исламский джихад" прокомментировал стрельбу бойцами ЦАХАЛ по террористам на границе с Газой.

Об этом сообщает Walla.

В частности, представители "Исламского джихада" заявили, что действия Армии Обороны Израиля по отношению к террористам, которые закладывали бомбу возле забора безопасности является "жестоким преступлением".

В террористической организации добавили, что "руки, нажимающие на спусковой крючок, будут наказаны за кровь "святых". Более того, они пригрозили "бомбежкой Тель-Авива".


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