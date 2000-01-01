"Исламский джихад" угрожает Тель-Авиву бомбежкой

В воскресенье, 23 февраля, палестинский "Исламский джихад" прокомментировал стрельбу бойцами ЦАХАЛ по террористам на границе с Газой.
Об этом сообщает Walla.
В частности, представители "Исламского джихада" заявили, что действия Армии Обороны Израиля по отношению к террористам, которые закладывали бомбу возле забора безопасности является "жестоким преступлением".
В террористической организации добавили, что "руки, нажимающие на спусковой крючок, будут наказаны за кровь "святых". Более того, они пригрозили "бомбежкой Тель-Авива".