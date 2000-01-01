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Сценарий войны: ЦАХАЛ провел учения перед войной с Ливаном | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа23.02 07:48   MIGnews.com

Сценарий войны: ЦАХАЛ провел учения перед войной с Ливаном

В связи с эскалацией напряженности на северной границе Израиля дивизия "Галилея" ЦАХАЛа провела масштабные учения с целью подготовки к быстрому разворачиванию новой войны в Ливане.

"В учениях участвовали как несущие военную службу, так и резервисты. Был отработан быстрый подъем резервистов, а также оперативные возможности и готовность сражаться на ливанской территории", - сообщили в Армии обороны Израиля 22 февраля.

Кроме того, 188-ая танковая бригада провела на севере Израиля отдельные учения, в которых также приняла участие боевая техника, пехота и артиллерия.

"Учения бригады были проведены в рамках расширенной тренировочной программы 2018 года. Их цель – подготовить бойцов и их командиров к любому возможному сценарию, улучшить их возможности и повысить готовность к угрозам в реальном времени", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Командир 188-ой бригады полковник Галь Шохами подчеркнул важность учений, поскольку конфликт может разразиться в любое время.

"Мы должны помнить смысл команды "Завтра война", которая говорит нам, что любая тренировочная ситуация может оказаться последней перед реальным испытанием наших способностей на поле боя. 188-ая бригада готова сражаться на поле боя, когда и где бы это ни потребовалось", - сказал говорит он.

Командир 769-й территориальной бригады "Хирам" полковник Мэни Либерти, отвечающий за оборону восточной части ливано-израильской границы, сказал, что учения усилили как наступательные, так и оборонительные возможности его подразделения.

"Мы продолжим тренироваться и готовиться к обеспечению безопасности жителей этого региона", - говорит он.
Сценарий войны: ЦАХАЛ провел учения перед войной с Ливаном | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Посетили учения и начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот с главой Северного командования генерал-майор Йоэлем Стриком, которые общались с командирами различных участвующих подразделений и оценили способности бригад.
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