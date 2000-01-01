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Ливан не позволит Израилю посягнуть на свои границы | Фото:23.02 17:44   MIGnews.com

Ливан не позволит Израилю посягнуть на свои границы

Ливан не позволит Израилю посягнуть на свои границы. Об этом в пятницу, 23 февраля заявил президент Ливана Мишель Аун в интервью для иракского ТВ.

"Ливан не позволит Израилю пересечь границу, потому что Ливан принял решение защищать свои наземные и морские границы", - подчеркнул Мишель Аун.

По словам ливанского лидера, во время встречи с госсекретарем США, он объяснил Рексу Тиллерсону: "Ливан располагает картами со времен 1920-х годов, которые доказывают его права на свои земли. Эти карты доступны всему миру, и ими нельзя манипулировать".
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