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На границе с сектором Газы вспыхнули массовые протесты | Фото:23.02 16:47   MIGnews.com

На границе с сектором Газы вспыхнули массовые протесты

Три палестинца получили огнестрельные ранения в ходе столкновения с израильской армией в различных местах рядом с районом Наблус на Западном Берегу.

Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает агентство Maan.

По данным агентства, столкновения произошли возле КПП Хуллара, а также в городе Баита. Еще три палестинца были ранены солдатами в Куфур Каддум, уточняет издание.

В районе беспорядков сосредоточен силы ЦАХАЛа со снайперами и средствами для разгона демонстраций для того, чтобы не дать митингующим приблизиться к забору безопасности.

Израильские солдаты применили металлические пули с резиновым покрытием, дубинки и слезоточивый газ, чтобы остановить митингующих.

Ранее сообщалось о том, что подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные на границе с сектором Газы, находятся в состоянии повышенной готовности.
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