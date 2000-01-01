23.02 16:47 MIGnews.com

На границе с сектором Газы вспыхнули массовые протесты

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Три палестинца получили огнестрельные ранения в ходе столкновения с израильской армией в различных местах рядом с районом Наблус на Западном Берегу.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает агентство Maan.По данным агентства, столкновения произошли возле КПП Хуллара, а также в городе Баита. Еще три палестинца были ранены солдатами в Куфур Каддум, уточняет издание.В районе беспорядков сосредоточен силы ЦАХАЛа со снайперами и средствами для разгона демонстраций для того, чтобы не дать митингующим приблизиться к забору безопасности.Израильские солдаты применили металлические пули с резиновым покрытием, дубинки и слезоточивый газ, чтобы остановить митингующих.Ранее сообщалось о том, что подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные на границе с сектором Газы, находятся в состоянии повышенной готовности.