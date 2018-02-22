"Убитый солдатами араб" умер из-за слезоточивого газа
Основной причиной смерти палестинского демонстранта 22 февраля, которого якобы во время беспорядков в Иерихоне насмерть забили солдаты ЦАХАЛа, является вдыхание слезоточивого газа.
Таковы результаты предварительного расследования, которое провели израильские военные. Согласно заключению следствия, во время ареста 33-летний Ясин аль-Сарадех попытался напасть на одного из солдат и украсть его оружие.
В ЦАХАЛе считают, что палестинец умер, надышавшись слезоточивым газом, при помощи которого военные пытались разогнать порядка 50 демонстрантов, которые бросали по ним камнями и жгли шины.
В пресс-службе Армии обороны Израиля также утверждают, что во время задержания ареста аль-Сарадех попытался украсть солдатский пистолет (видно на 28 секунде видео, когда араб бросается на одного из солдат). Кроме того, у него при себе был обнаружен нож.
Как уже сообщалось, палестинцу была оказана первая помощь. Однако позже его состояние ухудшилось и он скончался.